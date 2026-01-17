تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضاهر التقى الأمير يزيد بن فرحان.. وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
17-01-2026 | 12:28
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر البيان الآتي:
 التقى النائب ميشال ضاهر مساء أمس سموّ الأمير يزيد بن فرحان، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الأستاذ وليد البخاري، حيث جرى عرضٌ موسّع للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وللمستجدّات السياسية والاقتصادية.
وخلال اللقاء، شدّد النائب ضاهر على أهمية عودة المملكة العربية السعودية إلى نسج علاقات متينة وطبيعية مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. وقد لمس ضاهر من سموّ الأمير يزيد حرصاً واضحاً ودعماً كاملاً للعهد الجديد، وللحكومة الحالية، وللخطوات الإصلاحية التي بدأ لبنان باتخاذها، لا سيّما في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة، والمسار الإصلاحي المالي والاقتصادي.
كما تمنّى النائب ضاهر عودة الانفتاح الاقتصادي بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ولا سيّما إعادة تفعيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، لما لذلك من أثر حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.
وفي سياق متصل، شدّد المجتمعون على أهمية دعم الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة، وحجر الأساس في بناء دولة كاملة السيادة والسلطة على كامل أراضيها، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويكرّس ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان.
وختم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية، وعلى أهمّية المحافظة عليها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
المملكة العربية السعودية

الدولة اللبنانية

العربية السعودية

المكتب الإعلامي

الجيش اللبناني

اللبنانية

السعودية

المملكة

