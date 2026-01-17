تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جلسة بلا قرار... تمديد الإضراب وتحميل الحكومة المسؤولية

Lebanon 24
17-01-2026 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1469977-639042767920095684.jpg
Doc-P-1469977-639042767920095684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تحيّتها لجميع المتعاقدين، معتبرة أنهم يشكّلون عماد الإدارة العامة رغم الإهمال والتهميش وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وانتقدت اللجنة جلسة مجلس الوزراء، معتبرة أنها عُقدت "بلا قرار والتزام"، من دون أي خطوة تنهي الظلم القائم أو تعالج الواقع المعيشي المنهار للموظفين والمتعاقدين، مؤكدة أن الإدارة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة.

وجدّدت التأكيد على مطالبها الأساسية، وفي طليعتها: إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه عشية أزمة 2019 بنسبة 100%، ضمّ جميع المسميات إلى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفع سن التقاعد إلى 68 عاماً بشكل اختياري.

وأعلنت تمديد التوقف عن العمل حتى مساء الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، محمّلة الحكومة مسؤولية استمرار التصعيد في حال بقيت سياسة المماطلة قائمة، ومؤكدة أن التحرك سيستمر إلى حين الاعتراف الصريح بالحقوق واتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة.

وختمت اللجنة بالتأكيد على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة والتنسيق مع روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام لاتخاذ المواقف المناسبة وفق تطور الأحداث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لقسد: نحمل الحكومة السورية مسؤولية التداعيات الإنسانية للهجوم على حيي الشيخ مقصود والأشرفية
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج مرتقب في مجلس الوزراء لملف حصرية السلاح..."الميكانيزم" بانتظار قرار الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: نحمل الجهات التي انتهكت الاتفاق كامل المسؤولية عن هذا التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد العمالي العام

مجلس الخدمة المدنية

الإدارات العامة

الاتحاد العمالي

الإدارة العامة

مجلس الوزراء

اتحاد العمال

مجلس الخدمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
14:44 | 2026-01-17
Lebanon24
14:37 | 2026-01-17
Lebanon24
14:29 | 2026-01-17
Lebanon24
14:23 | 2026-01-17
Lebanon24
13:57 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24