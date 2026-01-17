في البترون.. سرق خزنة مطعم

تعرّض مطعم الزيتونة باي في مدينة ، فجر اليوم، لعملية سرقة حيث أقدم مجهول على سرقة مبلغ مالي من داخل خزنة يُقدَّر بحوالي 4 إلى 5 آلاف دولار أميركي، حسب مندوبة " ".



وعلى الأثر، جرى تبليغ لتباشر بالتنسيق مع فصيلة البترون تحقيقاتها وبنتيجة المتابعة الحثيثة والسريعة و في أقل من 24 ساعة تمكّنت دوريات الشعبة من توقيف السارق المدعو "خ.ب" في محلة حيث ضُبط بحوزته المبلغ المسروق.



وقد جرى إقتياده إلى التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تحت إشراف المختص؟

