تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية

Lebanon 24
17-01-2026 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1470001-639042818107600622.webp
Doc-P-1470001-639042818107600622.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في احتفال الرهبانية المارونية المريمية بعيد القديس أنطونيوس الكبير في دير سيدة اللويزة، والذي ترأسه الرئيس العام للرهبانية الأباتي إدمون رزق، وتخللته رتبة تجديد النذور الرهبانية، بحضور أساقفة وكهنة ورهبان.

وفي كلمته، رحّب الأباتي رزق بالبطريرك الراعي، مشيداً بمسيرته الطويلة داخل الرهبانية، ثم توجّه إلى الرهبان مؤكداً أن النذور الثلاثة – الطاعة والعفة والفقر – تشكّل التزاماً واحداً لا ينفصل، معتبراً الطاعة النذر الجامع لأنها تخضع الإرادة لمشيئة الله.

ودعا رزق إلى التمسك بالنذور والعيش بروح الصليب، مؤكداً أن النذور ليست مجرد قانون بل عهد محبة وتجديد للدعوة، وسائلاً شفاعة العذراء مريم، سيدة اللويزة.

وعقب الاحتفال، شارك الراعي والسفير البابوي المطران باولو بورجيا والحاضرون في لقاء أخوي، شدد خلاله الأباتي رزق على عمق العلاقة بين الرهبانية والكنيسة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية من عنايا: اتقدم اليكم ايها الحبر الاعظم باسم الرهبانية المارونية بامتناننا البنوي الثابت
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من الرابطة المارونية هنّأ الرهبانية بعيد مار أنطونيوس
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الكسليك والرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة وزعتا الهدايا على أطفال الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات جزين والرهبانية المارونية يطلقان مشروع كفرفالوس الجامعي والاستشفائي
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

المارونية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
14:44 | 2026-01-17
Lebanon24
14:37 | 2026-01-17
Lebanon24
14:29 | 2026-01-17
Lebanon24
13:57 | 2026-01-17
Lebanon24
13:50 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24