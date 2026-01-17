الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية

شارك البطريرك في احتفال الرهبانية المريمية بعيد القديس أنطونيوس الكبير في دير سيدة اللويزة، والذي ترأسه الرئيس العام للرهبانية الأباتي إدمون رزق، وتخللته رتبة تجديد النذور الرهبانية، بحضور أساقفة وكهنة ورهبان.



وفي كلمته، رحّب الأباتي رزق بالبطريرك ، مشيداً بمسيرته الطويلة داخل الرهبانية، ثم توجّه إلى الرهبان مؤكداً أن النذور الثلاثة – الطاعة والعفة والفقر – تشكّل التزاماً واحداً لا ينفصل، معتبراً الطاعة النذر الجامع لأنها تخضع الإرادة لمشيئة الله.



ودعا رزق إلى التمسك بالنذور والعيش بروح ، مؤكداً أن النذور ليست مجرد قانون بل عهد محبة وتجديد للدعوة، وسائلاً شفاعة العذراء مريم، سيدة اللويزة.



وعقب الاحتفال، شارك الراعي والسفير البابوي المطران باولو بورجيا والحاضرون في لقاء أخوي، شدد خلاله الأباتي رزق على عمق العلاقة بين الرهبانية والكنيسة.

