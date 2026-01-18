في رومية... إنتحار سجين

أقدم السجين ع.ق البالغ من العمر 36 عاماً، على الإنتحار داخل .

وبحسب لجنة أهالي السجناء، فإنّ السجين أنهى حياته بسبب عدم مُحاكمته، علماً أنّه أمضى 61 شهراً في السجن.