نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية ناشدت تعويض المتضررين

تفقد رئيس نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية مزارعي القطاع، وتواصل مع أعضاء النقابة في مختلف المناطق وكلفهم بمعاينة الأضرار التي سببتها .



وتبين أن الرياح العاتية ألحقت أضرارا كبيرة بالإنتاج في منطقة جراء فيضان النهر في بلدات (120 خيمة) (170 خيمة) وتم التبليغ عن أضرار في والساحل اللبناني.



وناشد المعنيين "تحمل مسؤولياتهم والكشف على الأضرار وإجراء الإحصاءات اللازمة للتعويض على المتضررين".

Advertisement