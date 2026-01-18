جابر غادر الى دافوس للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالميّ

غادر الى دافوس في للمشاركة ضمن وفد يرأسه رئيس الحكومة في الاجتماع السنوي السادس والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد من ١٩ الى ٢٣ كانون الثاني تحت شعار "روح الحوار" والذي يجمع قادة العالم لمناقشة تحديات عالمية ملحة مثل الصراعات الجيوسياسية والذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة وتحقيق التمو المستدام مع التركيز على التعاون لمواجهة الانقسامات العالمية.

