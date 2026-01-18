كرامي عرض مع وفد حركة "فتح" في لبنان أوضاع الفلسطينيين

استقبل رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته في ، مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" فيصل فرحات، على رأس وفد من قيادتي والشمال.



وخلال اللقاء، اطّلع فرحات كرامي على آخر التطورات في فلسطين عموماً، ولا سيما في والضفة الغربية والقدس، متوقفاً عند الظروف الصعبة التي تعمل فيها وكالة الأونروا في ظل الضغوط والإجراءات التي تعوق أداء دورها الإنساني تجاه اللاجئين .





وأشار فرحات إلى حجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المستمر، من دمار واسع، ونزوح قسري، وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى ما يتعرض له في والقدس من تضييق وانتهاكات يومية تطال الأرض والإنسان والمقدسات.





، أكد النائب كرامي، تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية، مشدداً على دعم الدائم للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض كل محاولات تصفيتها أو المساس بحقوق اللاجئين، وفي مقدّمها حق العودة.



