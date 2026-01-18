تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي عرض مع وفد حركة "فتح" في لبنان أوضاع الفلسطينيين

Lebanon 24
18-01-2026 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1470218-639043475686814988.jpg
Doc-P-1470218-639043475686814988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته في طرابلس، مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" فيصل فرحات، على رأس وفد من قيادتي بيروت والشمال.

وخلال اللقاء، اطّلع فرحات كرامي على آخر التطورات في فلسطين عموماً، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، متوقفاً عند الظروف الصعبة التي تعمل فيها وكالة الأونروا في ظل الضغوط والإجراءات التي تعوق أداء دورها الإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
 

وأشار فرحات إلى حجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المستمر، من دمار واسع، ونزوح قسري، وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس من تضييق وانتهاكات يومية تطال الأرض والإنسان والمقدسات.
 

من جهته، أكد النائب كرامي، تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية، مشدداً على دعم لبنان الدائم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض كل محاولات تصفيتها أو المساس بحقوق اللاجئين، وفي مقدّمها حق العودة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد المكتب التربوي في "أمل" عرض مع كرامي شؤون القطاع التربوي
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري عرض الأوضاع مع وفد "جمعية مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية"
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تبحث مع وفد "اتحاد عمال فلسطين" أوضاع اللاجئين في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الاسعد عقد لقاء موسعا لبحث اوضاع الفلسطينيين في لبنان: للحفاظ على "الاونروا"
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الفلسطينيون

الفلسطينية

قطاع غزة

من جهته

طرابلس

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:04 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:11 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:12 | 2026-01-18
Lebanon24
14:30 | 2026-01-18
Lebanon24
14:23 | 2026-01-18
Lebanon24
14:18 | 2026-01-18
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18
Lebanon24
14:15 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24