Najib Mikati
لبنان

تجمع الاطباء دعا الى زيادة المعاش التقاعدي للطبيب

Lebanon 24
18-01-2026 | 09:55
دعت اللجنة النقابية في قطاع الاطباء المركزي في تجمع الاطباء في لبنان، مجلس نقابة الاطباء في بيروت، الى تأجير بيت الطبيب، ونقل مكاتب النقابة الى المركز القديم المملوك من قبل النقابة في الحازمية، قرب مستشفى قلب يسوع، مما يسهم في رفد صندوق تقاعد الطبيب، بأموال اضافية كافية لزيادة المعاش التقاعدي الشهري للزملاء، الذين يعانون من ضائقة مالية شديدة، في ظل الازمة الاقتصادية المعيشية الخانقة التي ترهق كاهل عموم المواطنين، ومن بينهم الاطباء.



وفي هذا الاطار، طالب التجمع، مجلس النقابة، بالعمل على عصر النفقات الادارية ، ووقف الهدر المالي الحاصل في النقابة، من خلال التقليل من تنظيم الحفلات المتنوعة، وخصوصًا ذات الطابع التكريمي، وفرض عقد جميع المؤتمرات العلمية للجمعيات الطبية، في بيت الطبيب وليس في الفنادق، لكي يعود ريع بطاقات المشاركة فيها، لصالح الصندوق التقاعدي، المفترض ان تؤمن له مصادر مالية متنوعة، من أجل رفع المعاش التقاعدي الشهري للطبيب. 



كذلك، دعا التجمع، مجلس نقابة الأطباء في طرابلس، إلى التنسيق مع نقابة الأطباء في بيروت، لإجراء دراسة مشتركة، تلحظ مصادر تمويل مالية النقابتين، من اجل زيادة الراتب التقاعدي للطبيب.
مجلس نقابة الأطباء

اللجنة النقابية

نقابة الأطباء

مجلس النقابة

الحازمية

طرابلس

بيروت

لبنان

