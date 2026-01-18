تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رابطة معلمي الأساسي تدعو الاساتذة إلى الالتزام بالاضراب

Lebanon 24
18-01-2026 | 12:08
اكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي وبعد اجتماع الهيئة الإدارية ومقرري الفروع "التزامها خطة التحرك التي وضعتها الروابط، للمطالبة بضم المثابرة إلى أساس الراتب وزيادتها إلى 37 ضعفاً، وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين بالنسبة ذاتها. ولأن قرارات الوزارة أشارت إلى أن ما ينطبق على قبل الظهر ينطبق على بعد الظهر، نطالب برفع أجر الساعة لدوام بعد الظهر وإعطاء بدل إدارة للمديرين في دوام بعد الظهر، لذلك تدعو الرابطة الزملاء المديرين والمعلمين ( ملاك ومتعاقدين ) إلى أقصى درجات الالتزام بالإضراب".

واكدت في بيان الخطوات التالية:

الإضراب يوم الثلاثاء في دوام ٢٠٢٦/١/٢٠ قبل وبعد الظهر مع الالتزام بالحضور (ملاك ومتعاقدين) والامتناع عن الدخول الى الصفوف.

الإضراب يوم الأربعاء ٢٠٢٦/١/٢١ في الدوامين قبل وبعد الظهر والمشاركة في الاعتصام الساعة 11:00 أمام وزارة التربية.

واكدت الرابطة أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية ولن تكتفي بالاضرابات المتقطعة، كما ستدعو إلى تكثيف الاعتصامات في الساحات ولو أصبحت الاعتصامات شبه يومية، وستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات. فالحقوق تُنتزع ولا تُعطى" .

