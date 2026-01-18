بكمين محكم.. قوة من استقصاء جبل لبنان تكشف ملابسات جريمة قتل ابنة الـ19 عاما

بعد أقل من 24 ساعة على كشف ملابسات جريمة مقتل الشابة مريم (19 عاماً)، سُجّل تطوّر أمني سريع تمثّل بتوقيف مشتبه به بكمين محكم نفّذته قوة من استقصاء ، في ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، أدّى خلاف حاد إلى إطلاق نار أصيبت على إثره مريم بطلق في خدّها الأيمن، ما أدى إلى وفاتها على الفور، في حادثة أثارت صدمة واسعة.وقد جرى توقيف المشتبه به عند مدخل ، ونُقل إلى الفصيلة المختصة للتحقيق بإشراف المختص، وسط متابعة حثيثة لكشف كامل الملابسات ومحاسبة المسؤولين.