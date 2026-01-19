تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طليس: "التوكتوك" خطر على السلامة ويجب منعه عن الأوتوسترادات

Lebanon 24
19-01-2026 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1470506-639044150093167394.jpg
Doc-P-1470506-639044150093167394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، من تصعيد ميداني وشيك في مختلف المناطق، احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقات السابقة، مؤكداً أن المشكلة تكمن في "غياب التنفيذ" لا في الحوار.

أوضح طليس أنه جرى الاتفاق مرتين في عهدي الرئيسين نجيب ميقاتي ونواف سلام على بنود محقة لقطاع النقل، أعلنها وزير العمل رسمياً، لكنها بقيت حبراً على ورق بينما ازدادت الأوضاع سوءاً.
 
وأشار إلى أن السائقين يعانون من فوضى عارمة تتمثل في انتشار السيارات الخصوصية التي تعمل بصفة أجرة بلوحات مزورة أو مكررة، وتفاقم ظاهرة "الفانات" غير الشرعية، حيث كشف أن عدد اللوحات الشرعية لا يتجاوز 4250، مقابل أكثر من 15 ألف فان مخالف، وخطر "التوكتوك" الذي يُستخدم كوسيلة نقل عام خلافاً للقانون، داعياً لوقف استيراده وحصره في القرى والطرق الفرعية فقط.

وانتقد طليس عدم تطبيق قوانين السير بحزم، سائلاً عن سبب ملاحقة السائقين الشرعيين وترك آلاف المخالفين يعملون بلا رقيب. وأكد أن القطاع يطالب فقط بتطبيق القوانين النافذة دون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافية، معتبراً أن المطلوب هو "قرار واضح" من القوى الأمنية.

وفيما يخص التحركات المطلبية، أعلن طليس أنه منح نفسه مهلة 15 يوماً لإجراء اتصالات أخيرة مع المعنيين، مؤكداً أنه في حال عدم الاستجابة سيتم إعلان "تحرك شامل" وإضرابات واعتصامات في كل المناطق، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الذي وصفه بـ"وسيلة ضغط لانتزاع الحقوق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استدعاءات جديدة اليوم في ملف" أبو عمر" وعريمط ينفي منعه من السفر
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيسيف": وضع الأطفال في السودان بالغ الخطورة ويجب أن يحظى باهتمام عالمي أكبر
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الفشار بالميكروويف: وجبة صحية أم خطر خفي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج "مهلة الشهر" لمنع انفجار حكومي مرتقب
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

رئيس اتحاد

نجيب ميقات

بسام طليس

نواف سلام

الرئيسي

ميقاتي

على بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:59 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:52 | 2026-01-19
Lebanon24
10:34 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24