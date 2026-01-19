تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المطران إبراهيم خضع لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية تكللت بالنجاح

Lebanon 24
19-01-2026 | 04:21
أعلن المكتب الإعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في بيان ان رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران إبراهيم مخايل ابراهيم خضع لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية، تكللت بالنجاح، وقد أُجريت في مستشفى أوتيل ديو في بيروت، على يد الدكتور جوزف غاريوس، وبإشراف فريق طبي مختص.

ولفت البيان إلى ان العملية سارت كما هو مخطط لها، والحالة الصحية لسيادته مستقرة ومطمئنة، وهو يتماثل للشفاء تدريجياً وسط متابعة طبية دقيقة.
وتوجّه المطران إبراهيم بالشكر العميق لكل المحبين والأصدقاء وأبناء الأبرشية الذين بادروا بالاتصال والاطمئنان على صحته، معرباً عن امتنانه لمشاعر المحبة والدعاء التي أحاطته خلال هذه المرحلة.

كما شكر سيادته الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى أوتيل ديو، مثنياً على العناية والاهتمام اللذين رافقا العملية، ومقدّراً الجهود التي بذلت لضمان نجاحها. 

