وفد الجالية اللبنانية في غينيا يهنئ الرئيس دومبويا بانتخابه

أفاد سفير ألمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في افريقيا وامين السر التنفيذي فيه وعضو في أحمد زين من العاصمة كوناكري، أنه شارك مع وفد من ابناء الجالية في غينيا (كوناكري) برئاسة رئيس الجالية اللبنانية الفخري وقنصل غينيا العام في ، وضم : الجالية فادي وزني قنصل هولنداوامين السر العام في مكتب الجالية ULGUI وائل وعددا كبيرا من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، شارك في الاحتفال الذي اقيم احتفاء بانتخاب رئيس جمهورية غينيا الجنرال ممدي دمبويا.وهنأ الوفد اللبناني الرئيس المنتخب والشعب الغيني على "إتمام هذا الأستحقاق الوطني الدستوري"، متمنيا لجمهورية غينيا "المزيد من الأزدهار والتطور والنمو والإستقرار".