يعاني من اضطرابات عقلية.. قوى الأمن عممت صورة شاب مجهول الهوية

"تعمّم بناءً على إشارة المختص، صورة شاب مجهول الهوية، يُعاني من اضطّرابات عقليّة، كان موجودًا في محلّة " "، ولا يملك أيّ مستند قانوني، وهو موجود حاليًّا في مركز فصيلة .لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن ذويه، الاتصال بالفصيلة المذكورة التّابعة لوحدة شرطة ، على الرقم: 789086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".