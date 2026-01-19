تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لقاء بين اتحاد بلديات صيدا-الزهراني ومدعي عام الجنوب لبحث ملفي المولدات والتعديات

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:09
زار رئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني المهندس مصطفى حجازي مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة في مكتبه في قصرعدل صيدا، يرافقه رئيس لجنة تنظيم قطاع المولدات عضو المجلس البلدي الأستاذ احمد شعيب، ومحامي البلدية الأستاذ حسن شمس الدين والاستاذ خالد حجازي.

المهندس حجازي اطلع المدعي العام على سير العمل في بلدية صيدا لناحية تنظيم شوارع المدينة وازالة التعديات على الاملاك العامة، والجهد الكبير الذي تبذله شرطة البلدية في ازالة هذه التعديات ومنع التعديات الجديدة، وتم التطرق الى بسطات السمك التي تم ازالتها سابقا لكن ما زال اصحابها يحاولون العودة احيانا الى نفس المكان. 

كما عرض الاستاذ شعيب خطة تنظيم قطاع المولدات والمراحل التي قطعتها والخطة الموضوعة مستقبلا لتنظيم هذا القطاع بشكل كامل، اضافة الى طبيعة الشكاوى التي تصل الى اللجنة بشكل عام من مخالفات لتسعيرة الشق الثابث، مع التزام بلغ نسبته 90% بتسعيرة الكيلوات، ما عدا منطقة الهلالية حيث لا التزام بتسعيرة البلدية، وحيث يلجأ صاحب المولد نتيجة احتكاره المنطقة الى التقنين على المواطنين الذين يطالبونه بالسعر الرسمي. اضافة الى منطقة المدينة القديمة في صيدا حيث لا التزام بتركيب العدادات للبيوت والمحلات التجارية. 

المدعي العام القاضي حمادة اثنى على جهود بلدية صيدا، وأكد وقوف النيابة العامة الى جانبها في كل الاجراءات التي بدأت بها ومستمرة فيها، لضبط كل المخالفات سواء في قطاع المولدات او التعديات على الاملاك العامة او كل ما يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة، وانه لن يتم توفير اي جهد لتوقيف اي مخالف او اي صاحب مولد ومصادرة المولدات بناء لادعاء البلدية، ولا مجال للمهادنة في حقوق المواطنين وبسط سلطة الدولة كاملة من اكبر عنوان الى اصغر تفصيل.
