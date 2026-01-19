لقاء بين اتحاد بلديات صيدا-الزهراني ومدعي عام الجنوب لبحث ملفي المولدات والتعديات

زار بلديات صيدا-الزهراني المهندس مصطفى حجازي مدعي عام الجنوب القاضي زاهر في مكتبه في قصرعدل ، يرافقه رئيس لجنة تنظيم قطاع المولدات عضو الأستاذ احمد شعيب، ومحامي البلدية الأستاذ حسن شمس الدين والاستاذ خالد حجازي.



المهندس حجازي اطلع على سير العمل في بلدية صيدا لناحية تنظيم شوارع المدينة وازالة التعديات على الاملاك العامة، والجهد الكبير الذي تبذله شرطة البلدية في ازالة هذه التعديات ومنع التعديات الجديدة، وتم التطرق الى بسطات السمك التي تم ازالتها سابقا لكن ما زال اصحابها يحاولون العودة احيانا الى نفس المكان.



كما عرض الاستاذ شعيب خطة تنظيم قطاع المولدات والمراحل التي قطعتها والخطة الموضوعة مستقبلا لتنظيم هذا القطاع بشكل كامل، اضافة الى طبيعة الشكاوى التي تصل الى اللجنة من مخالفات لتسعيرة الشق الثابث، مع بلغ نسبته 90% بتسعيرة الكيلوات، ما عدا منطقة الهلالية حيث لا التزام بتسعيرة البلدية، وحيث يلجأ صاحب المولد نتيجة احتكاره المنطقة الى التقنين على المواطنين الذين يطالبونه بالسعر الرسمي. اضافة الى منطقة المدينة القديمة في صيدا حيث لا التزام بتركيب العدادات للبيوت والمحلات التجارية.



المدعي العام القاضي حمادة اثنى على جهود بلدية صيدا، وأكد وقوف الى جانبها في كل الاجراءات التي بدأت بها ومستمرة فيها، لضبط كل المخالفات سواء في قطاع المولدات او التعديات على الاملاك العامة او كل ما يدخل ضمن اختصاص العامة، وانه لن يتم توفير اي جهد لتوقيف اي مخالف او اي صاحب مولد ومصادرة المولدات بناء لادعاء البلدية، ولا مجال للمهادنة في حقوق المواطنين وبسط سلطة الدولة كاملة من اكبر عنوان الى اصغر تفصيل.

