اجتماع موسع في طرابلس للبحث في حلول عاجلة لأزمة المياه

لبى والمياه جو صدي دعوة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إيلي خوري ومنطقة في حزب " "، للمشاركة في اجتماع عقد في مقر نقابة المهندسين في طرابلس، خصص للبحث في سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب الذي توقف عن تزويد المدينة بمياه الشرب نتيجة انهيار التربة والصخور داخل جوف المغارة عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.وحضر الاجتماع، إلى النائب خوري، النواب كريم كبارة، ايهاب مطر وجميل عبود، العميد جمال ناجي ممثلا النائب اللواء اشرف ريفي، محافظ بالإنابة إيمان الرافعي، لمؤسسة مياه الدكتور خالد عبيد، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، المدير الفني المهندس غابي نصر، مدير الاستثمار ماهر ساعاتي، رئيس مصلحة طرابلس هبى ضناوي، الخبير بمصلحة المياه النقيب كمال مولود، منسق منطقة طرابلس في حزب "القوات " فادي محفوض الى عدد من كبار مسؤولي الوزارة والمؤسسة.عقب الاجتماع، قال صدي: "قررت تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان مخصصا اليوم لقطاع الكهرباء حرصا على الحضور إلى المدينة ونظرا لحجم أزمة المياه الراهنة وخطورتها". وأوضح أن "الأزمة ناتجة عن انهيار أرضي في نبع هاب الذي يؤمن ما بين 30 و40 بالمئة من حاجات طرابلس ومحيطها من المياه".وأشار صدي إلى أنه، "انطلاقا من المسؤولية واستشعارا بخطورة الوضع، عقد هذا الاجتماع الموسع وضم النائب إيلي خوري ونواب المنطقة وممثليهم، ومديري المؤسسات والمصالح المعنية، إضافة إلى محافظ الشمال بالإنابة، بهدف البحث في الخطوات العملية الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".ولفت إلى أن "ما حصل هو خارج عن إرادة مؤسسة مياه لبنان الشمالي. إذ إن العامل الطبيعي كان السبب المباشر في انسداد مجرى المياه الآتي من نبع هاب، والذي يغذي نحو ثلث حاجات مدينة طرابلس"، مشيرا الى أن "الجهود انطلقت فورا لاستكشاف الوضع الميداني والتوصل إلى تصور أولي للحل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف الشريك الأساسي للمؤسسة".وكشف صدي أن "منظمة اليونيسف كلفت المكتب الفني شركة متخصصة البدء بالأعمال الميدانية، على أن تنطلق يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع أن تتبلور في خلال هذين اليومين معالم العمل التقني تمهيدا لإعداد تقرير نهائي يساعد على إيجاد الحل المناسب للأزمة".وتوجه النائب خوري الى الوزير صدي ب"جزيل الشكر والتقدير لحضوره معنا اليوم، وللاهتمام الاستثنائي الذي أبداه في خلال لقائه، والذي ترجم عمليا بقراره تأجيل عقد مؤتمر صحافي كان مقررا في ، إفساحا في المجال أمام متابعة هذه القضية الملحة".ورأى أن "هذه المبادرة تعكس إحساسا عاليا بالمسؤولية الوطنية وحرصا صادقا على إيجاد حل فوري للكارثة الطبيعية التي لا تزال تحرم مدينة طرابلس وأهلها من حقهم الأساسي في المياه، وما يترتب على ذلك من أعباء صحية ومعيشية متفاقمة".وختم مثمنا "هذه الهمة العالية التي عهدناها من معاليكم، ونأمل أن تتضافر جهودنا المشتركة، وأن تبادر وزارة الطاقة والمياه بشكل مباشر وطارئ، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المعضلة التي لم تعد تحتمل التأجيل أو المعالجات الجزئية، لما لها من تداعيات خطيرة تمس حياة المواطنين بالتعاون مع منظمة اليونيسف والجيش اللبناني اذا احتاج الامر ذلك".