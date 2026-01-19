بري استقبل وفد "التوافق الوطني" وبحث المستجدات السياسية والاستحقاق الانتخابي

استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في ، وفدا من كتلة "التوافق الوطني"، ضم النواب: فيصل كرامي ، حسن مراد ، محمد يحيا، طه ناجي وعدنان طرابلسي، وبحث معهم في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية.وتحدث النائب طرابلسي بعد اللقاء : "اللقاء مع دولة الرئيس نيبه رئيس مجلس النواب دائماً ممتع ومثمر ، حيث إستمعنا إلى آخر المستجدات الوطنية والسياسية وتبادلنا معه الأفكار حول ما يواجه من تحديات في هذه المرحلة الدقيقة ، كما جددنا التأكيد على الإحترام الكامل لمكانته الوطنية ولجهوده المستمرة في الحفاظ على الإستقرار والوحدة الوطنية في ما يتعلق بالإنتخابات النيابية ، إستعمنا من على حرصه إجراء الانتخابات النيابية وتنفيذ القانون الساري المفعول والإلتزام بالمهل الدستورية" .واضاف طرابلسي : "نحن نعتبر كتكتل بأن لا مانع من تأجيل تقني إذا إقتضت الضرورة من أجل السماح للبنانيين المغتربين بالحضور إلى لبنان للإقتراع بما يحفظ نزاهة العملية واستقرار المؤسسات ووحدة وتوافق اللبنانيين.وقد شددنا خلال اللقاء على وحدة لبنان وسلطاته وعلى دعمنا الكامل للجيش اللبناني ، كمؤسسة وطنية تحمي الجميع دون استثناء ، وعلى تسليح الجيش وإعطائه كل المقومات للدفاع عن لبنان" .وختم طرابلسي : "إن تكتل التوافق الوطني سيبقى ثابتاً على مواقفه داعما كل جهد يسعى لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الإستقرار ومتمسكا بخط الدولة العادلة ومؤسساتها كخيار استراتيجي لمواجهة أي تهديد داخلي وخارجي" .واستقبل الرئيس بري ، وزير العمل الدكتور محمد حيدر حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات وبرامج عمل الوزارة .ومن الزوار : المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والنائب السابق الدكتور حسين يتيم.