سلامة وقع اتفاقية توحيد معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

رعى الدكتور غسان سلامة توحيد جهود النادي الثقافي العربي ونقابة اتحاد الناشرين في من خلال توقيعهما اتفاقية تعاون بشأن تنظيم معرض العربي الدولي للكتاب .



تم التوقيع في حضور الوزير سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية الوطنية، بين الوزير السابق الثقافي العربي الدكتور حسن منيمنة، ورئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان نبيل عبد الحق، وعدد من الاعضاء من الفريقين، ومستشار الوزير المعمار جاد



واتفق الفريقان على دمج معرضي الكتاب من تنظيمهما انطلاقاً من العام 2026 وعليه يتعهّد الفريقان بأن لا يقيم أحدهـما منفرداً معرضاً للكتاب خاصاً به فـي بيروت على ان يتمّ تنظيم معرض بيروت العربـي الدولـي للكتاب العتيد بصيغة و مجهود مشتركين بـموجب هذه الإتفاقية ووفقاً لأحكامها وبالتشاور مع .



تؤلّف لـجنة للأشراف على المعرض من ثلاثة أعضاء من النادي الثقافـي العربـي وثلاثة أعضاء من نقابة اتـّحاد الناشرين فـي لبنان، بالإضافة الـى عضو مراقب يـمثّل وزارة الثقافة، لا يكون له حق التصويت، وتكون مهامه التنسيق بين لـجنة الأشراف و وزارة الثقافة.



يتولى رئاسة اللجنة مجلس أمناء مؤلفا من عضوين حكمين دائمين هما رئيس النادي الثقافـي العربـي ورئيس نقابة اتـحاد الناشرين.



هذا واعتبر كل من رئيس النادي الثقافي العربي ورئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان ان "هذا الإتفاق وتوحيد الجهود من خلال اشتراكهما بتنظيمه والعمل على تطويره بدءًا من العام 2026 سيعطي المعرض بعدًا وطنيًا وإقليميًا سيبصر النور في الخريف المقبل".



وكان الوزير سلامة التقى في مكتبه الرئيس ، رئيس النادي الثقافي العربي الدكتور حسن منيمنة ونائب رئيس النادي السيدة سلوى بعاصيري للبحث في شؤون ثقافية كما لفت الرئيس السنيورة اثر اللقاء وقال :" اللقاء والجلوس مع الوزير غسان سلامة الصديق القديم والدائم فرصة ثمينة للحديث عن الامور الثقافية وبما يتعلق بموضوع المعرض الدولي العربي للكتاب الذي ينظمه النادي الثقافي العربي العربي بالتعاون مع وزارة الثقافة واتخاد نقابة الناشرين في لبنان ، إضافةً الى موضوع المتحف في مدينة ودعمه من والصندوق العربي لتشييد حيث ان الامر يحتاج الى استكمال العمل في هذا المشروع التاريخي والثقافي وكان الوزير سلامة داعما لكل ما من شانه استكمال العمل الذي نأمل ان يكون قريبًا".

Advertisement