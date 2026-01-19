تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلامة وقع اتفاقية توحيد معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

Lebanon 24
19-01-2026 | 08:48
Doc-P-1470672-639044345762276215.webp
Doc-P-1470672-639044345762276215.webp photos 0
رعى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة توحيد جهود النادي الثقافي العربي ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان من خلال توقيعهما اتفاقية تعاون بشأن تنظيم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب .

تم التوقيع في حضور الوزير سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية الوطنية، بين الوزير السابق رئيس النادي الثقافي العربي الدكتور حسن منيمنة، ورئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان نبيل عبد الحق، وعدد من الاعضاء من الفريقين، ومستشار الوزير المعمار جاد تابت

واتفق الفريقان على دمج معرضي الكتاب من تنظيمهما انطلاقاً من العام 2026 وعليه يتعهّد الفريقان بأن لا يقيم أحدهـما منفرداً معرضاً للكتاب خاصاً به فـي بيروت على ان يتمّ تنظيم معرض بيروت العربـي الدولـي للكتاب العتيد بصيغة و مجهود مشتركين بـموجب هذه الإتفاقية ووفقاً لأحكامها وبالتشاور مع وزارة الثقافة.

تؤلّف لـجنة للأشراف على المعرض من ثلاثة أعضاء من النادي الثقافـي العربـي وثلاثة أعضاء من نقابة اتـّحاد الناشرين فـي لبنان، بالإضافة الـى عضو مراقب يـمثّل وزارة الثقافة، لا يكون له حق التصويت، وتكون مهامه التنسيق بين لـجنة الأشراف و وزارة الثقافة.

يتولى رئاسة اللجنة مجلس أمناء مؤلفا من عضوين حكمين دائمين هما رئيس النادي الثقافـي العربـي ورئيس نقابة اتـحاد الناشرين.

هذا  واعتبر كل من رئيس النادي الثقافي العربي ورئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان ان "هذا الإتفاق وتوحيد الجهود من خلال اشتراكهما بتنظيمه والعمل على تطويره بدءًا من العام 2026 سيعطي المعرض بعدًا وطنيًا وإقليميًا سيبصر النور في الخريف المقبل".

وكان الوزير سلامة التقى في مكتبه الرئيس فؤاد السنيورة ، رئيس النادي الثقافي العربي الدكتور حسن منيمنة ونائب رئيس النادي السيدة سلوى السنيورة بعاصيري للبحث في شؤون ثقافية كما لفت الرئيس السنيورة اثر اللقاء وقال :" اللقاء والجلوس مع الوزير غسان سلامة الصديق القديم والدائم فرصة ثمينة للحديث عن الامور الثقافية وبما يتعلق بموضوع المعرض الدولي العربي للكتاب الذي ينظمه النادي الثقافي العربي العربي بالتعاون مع وزارة الثقافة واتخاد نقابة الناشرين في لبنان ، إضافةً الى موضوع المتحف في مدينة صيدا ودعمه من دولة الكويت والصندوق العربي  لتشييد حيث ان الامر يحتاج الى استكمال العمل في هذا المشروع التاريخي والثقافي وكان الوزير سلامة داعما لكل ما من شانه استكمال العمل الذي نأمل ان يكون قريبًا".
