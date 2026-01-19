رشى في مالية النبطية… وتوقيفات بقرار من المدعي العام المالي

أوقف المالي القاضي المالية في ( أ. ر) إلى جانب كلٍّ من الموظفين ( ع.ع، وح. و) ، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في تقاضي رشى مالية مقابل تمرير معاملات للمواطنين خلافًا للقانون.



وجاءت هذه التوقيفات عقب تحقيقات مكثفة أُجريت داخل مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في ، حيث تم الاستماع إلى إفادات الموقوفين وجمع الأدلة التي أثبتت تورطهم المباشر في عمليات الفساد الإداري.



وبحسب المعلومات، فإن الموقوفين استغلّوا مواقعهم الوظيفية لتسهيل معاملات مقابل مبالغ مالية، في قضية تُضاف إلى سلسلة ملفات الفساد التي يجري متابعتها في عدد من .



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، على أن يُستكمل التحقيق بإشراف المختص تمهيدًا لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة

