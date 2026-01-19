تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تعزيزات للجيش في مواجهة الخروقات الإسرائيلية جنوباً
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-01-2026
|
09:21
على خلفية التوغلات المتكررة التي تنفذها القوات
الإسرائيلية
في بلدات الحافة الأمامية، واصل الجيش تعزيز انتشاره الميداني وتثبيت نقاط تموضع جديدة في المناطق الحدودية الجنوبية، في إطار الإجراءات الدفاعية لحماية السيادة
اللبنانية
ومراقبة التحركات المعادية.
وفي هذا السياق، وبعد تثبيت نقطة عسكرية في وسط بلدة كفركلا، عمد الجيش، بحسب معلومات "
لبنان24
"، إلى إنشاء نقطة تمركز جديدة في منطقة “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة، قبالة الجدار الحدودي المحاذي لمستعمرة “مسكافعام”، وذلك في موقع استراتيجي يشهد تحركات متكررة لقوات
الاحتلال
.
وأثناء قيام وحدات الجيش بتثبيت النقطة الجديدة، أقدم العدو
الإسرائيلي
على استفزاز ميداني تمثّل في تحريك دبابة من نوع ميركافا إلى خارج الجدار الحدودي، مع توجيه مدفعها مباشرةً نحو عناصر
الجيش اللبناني
، في خطوة تهدف إلى الضغط ورفع منسوب التوتر في المنطقة.
في المقابل، تعامل الجيش مع هذا التطور بجهوزية كاملة واستنفار مماثل، محافظًا على قواعد الاشتباك المعتمدة، ومؤكدًا جاهزيته للرد على أي خرق قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على طول الخط الحدودي، وسط ترقّب لأي تصعيد محتمل في المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص لبنان24
