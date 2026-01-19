عبدالله: نقاش مستفيض يكشف خيوط الإنفاق الاجتماعي غير العادل

عقدت والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب وحضور النواب الاعضاء.



وقال النائب عبدالله بعد الجلسة: "كان على جدول أعمال والعمل والشؤون الاجتماعية، نقاش مفصل ومستفيض حول التقرير الذي أعده حول الانفاق الاجتماعي في وكل الجوانب والجهد الذي بذل مفيد جدا وقادر ان يلقي الضوء على مساحات أكبر. ربما نكون قد تجاهلنا، وقادر ان يعطي بعض الخطوط الواضحة ومكان الخلل في إنفاقنا الاجتماعي ضمن الإمكانات الاقتصادية والمالية المتوافرة لترشيد الانفاق، لانفاق أكثر عدالة وشمولية، اخذين في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والسياسية على قاعدة ان تعم اكثر مبادىء الطمأنينة والعدالة الاجتماعية. واعتقد ان المفصل كان مفيدا جدا لنا كأعضاء لجنة وقطعنا شوطا كبيرا. ونأمل ان نستكمل هذا الملف"



وقالت رئيسة معهد باسل المالي والاقتصادي السيدة لمياء مبيض:" انطلاقاً من الدراسة التي قمنا بها بالتعاون مع و"اليونسيف" وهي كيفية تمويل الحماية الاجتماعية وخصوصا بعد ظهور . ويجب التركيز على كيفية الانفاق".

