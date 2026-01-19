تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

عبدالله: نقاش مستفيض يكشف خيوط الإنفاق الاجتماعي غير العادل

Lebanon 24
19-01-2026 | 09:27
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء. 

وقال النائب عبدالله بعد الجلسة: "كان على جدول أعمال لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، نقاش مفصل ومستفيض حول التقرير الذي أعده معهد باسل فليحان حول الانفاق الاجتماعي في لبنان وكل الجوانب والجهد الذي بذل  مفيد جدا وقادر ان يلقي الضوء على مساحات أكبر. ربما نكون قد تجاهلنا، وقادر ان يعطي بعض الخطوط الواضحة ومكان الخلل في إنفاقنا الاجتماعي ضمن الإمكانات الاقتصادية والمالية المتوافرة لترشيد الانفاق، لانفاق أكثر عدالة وشمولية، اخذين في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والسياسية على قاعدة ان تعم اكثر مبادىء الطمأنينة والعدالة الاجتماعية. واعتقد ان النقاش المفصل كان مفيدا جدا لنا كأعضاء لجنة وقطعنا شوطا كبيرا. ونأمل ان نستكمل هذا الملف" 

وقالت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي السيدة لمياء مبيض:" انطلاقاً من الدراسة التي قمنا بها بالتعاون مع وزارة الشؤون و"اليونسيف" وهي كيفية تمويل الحماية الاجتماعية وخصوصا بعد ظهور الاستراتيجية الوطنية. ويجب التركيز على كيفية الانفاق".
