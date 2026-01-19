على متن دراجتين.. هذا ما كانا يفعلانه على أوتوستراد هادي نصر الله وبرج البراجنة (صورة)

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، بتاريخ 15-1-2026، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخصَيْن بترويج المخدّرات على متن دراجتَين آليّيتَين: الأوّل في محلّة أوتوستراد السيّد ، والآخر في – نزلة العرب.بنتيجة المُتابعة، انتقلت دوريّات من المفرزة إلى المكانين المذكورَين، وألقت القبض على المشتبه فيهما، وهمام. ع. (مواليد عام 2003، لبناني) بحسب أقوالهأ. م. (مواليد عام 1991، لبناني)ضُبِطَ بحوزتهما كميّات من المواد المخدّرة المختلفة والمعدّة للتّرويجتمّ تسليم الموقوفَين والدّرّاجتَين والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيَّتّين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص