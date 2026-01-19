تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلامة ناقش آليات حماية التراث الثقافي المسجّل وغير المسجّل

Lebanon 24
19-01-2026 | 10:14
A-
A+

Doc-P-1470708-639044397989319392.webp
Doc-P-1470708-639044397989319392.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع النائب أشرف بيضون يرافقه الدكتورة بثينة بيضون والدكتور علي زعرور، في حضور مدير عام الآثار المهندس سركيس الخوري ورئيسة الديوان في المديرية جمانة نخلة للبحث في اقتراح قانون النيابة العامة الثقافية وفق ما اشار النائب بيضون اثر اللقاء.وقال: :"تشرفنا بلقاء معالي وزير الثقافة مع فريق العمل في الوزارة للتباحث في  اقتراح قانون بصدد التحضير له ويتعلق  بحماية الممتلكات الثقافية بعد ان انضم لبنان الى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية ".

واضاف بيضون :" في الواقع  كانت ملاحظات قيمة من معالي الوزير سلامة وفريقه اغنت الاقتراح الذي نأمل  ان يبصر النور قريبًا لانشاء نيابة عامة ثقافية وضابطة عدلية  ثقافية لحماية الممتلكات الثقافية المسجلة وغير المسجلة في لبنان وخارجه".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المهلة الانتخابية انتهت للمغتربين… فكم عدد المسجلين؟
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارديان: شركات مسجلة في بريطانيا جندت مرتزقة كولومبيين للقتال بالسودان
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
3 أسباب لتراجع أعداد المسجلين للانتخابات النيابية في الاغتراب
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: 152 ألف صوت مسجّل من الخارج رغم كل المحاولات لتطييرها
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتبة الوطنية

النيابة العامة

وزير الثقافة

غسان سلامة

النيابة

الديوان

الصنائع

الخوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:59 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:52 | 2026-01-19
Lebanon24
10:34 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24