سلامة ناقش آليات حماية التراث الثقافي المسجّل وغير المسجّل

التقى الدكتور في مكتبه في - النائب أشرف يرافقه الدكتورة بثينة بيضون والدكتور علي زعرور، في حضور مدير عام الآثار المهندس سركيس ورئيسة في المديرية جمانة نخلة للبحث في اقتراح قانون الثقافية وفق ما اشار النائب بيضون اثر اللقاء.وقال: :"تشرفنا بلقاء معالي وزير الثقافة مع فريق العمل في الوزارة للتباحث في اقتراح قانون بصدد التحضير له ويتعلق بحماية الممتلكات الثقافية بعد ان انضم الى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية ".واضاف بيضون :" في الواقع كانت ملاحظات قيمة من معالي الوزير سلامة وفريقه اغنت الاقتراح الذي نأمل ان يبصر النور قريبًا لانشاء نيابة عامة ثقافية وضابطة عدلية ثقافية لحماية الممتلكات الثقافية المسجلة وغير المسجلة في لبنان وخارجه".