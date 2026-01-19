تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالفيديو.. حادث سير عنيف وسقوط قتيل

Lebanon 24
19-01-2026 | 10:59
A-
A+
بالفيديو.. حادث سير عنيف وسقوط قتيل
بالفيديو.. حادث سير عنيف وسقوط قتيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل سائق سيارة إثر حادث سير عنيف بين سيارة وبيك أب على المسلك الشرقي في الهري - شكا، بعدما أدى الاصطدام إلى انحراف السيارة وارتطامها بجانب الطريق، بحسب مندوبة "لبنان24".

وقد نُقلت الجثة إلى مستشفى البترون، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية سائق البيك أب وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وعلم ان القتيل يدعى "ب.ب. ج" من مواليد ١٩٦٩ وينحدر من بلدة بقاعكفرا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع في عكار وسقوط قتيل وجريح (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل في حادث سير في الضنية
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة التحكم المروري: قتيل و26 جريحا في 13 حادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مستشفى البترون

lebanon

البترون

لبنان24

لبنان

الهري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-20
Lebanon24
03:06 | 2026-01-20
Lebanon24
03:00 | 2026-01-20
Lebanon24
02:57 | 2026-01-20
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
02:38 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24