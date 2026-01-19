بالفيديو.. حادث سير عنيف وسقوط قتيل

قُتل سائق سيارة إثر حادث سير عنيف بين سيارة وبيك أب على المسلك الشرقي في الهري - شكا، بعدما أدى الاصطدام إلى انحراف السيارة وارتطامها بجانب الطريق، بحسب مندوبة "لبنان24".
وقد نُقلت الجثة إلى مستشفى البترون، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية سائق البيك أب وفتحت تحقيقاً بالحادث.
