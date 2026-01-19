بالفيديو.. حادث سير عنيف وسقوط قتيل

قُتل سائق سيارة إثر حادث سير عنيف بين سيارة وبيك أب على المسلك الشرقي في - شكا، بعدما أدى الاصطدام إلى انحراف السيارة وارتطامها بجانب الطريق، بحسب مندوبة " ".



وقد نُقلت الجثة إلى ، فيما أوقفت سائق البيك أب وفتحت تحقيقاً بالحادث.



وعلم ان القتيل يدعى "ب.ب. ج" من مواليد ١٩٦٩ وينحدر من بلدة بقاعكفرا.

