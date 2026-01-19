تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيفات في دائرة رسمية.. بيان من "أمن الدولة" يسرد التفاصيل

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:08
A-
A+
توقيفات في دائرة رسمية.. بيان من أمن الدولة يسرد التفاصيل
توقيفات في دائرة رسمية.. بيان من أمن الدولة يسرد التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:


في إطار مكافحة الفساد ومتابعة حسن سير العمل في الإدارات العامة، وبعد توافر معلومات مؤكدة عن تقاضي رشاوى وابتزاز مواطنين داخل المصلحة المالية الإقليمية في النبطية، باشرت هذه المديرية العامة تحقيقاتها حيث تبين بنتيجتها تورّط كل من:
أ.ر (رئيس المصلحة)، ح.و (رئيس الدائرة)، ع.ع (المراقب الرئيسي)، بجرائم تقاضي رشاوى وابتزاز مقابل إنجاز معاملات إدارية، وذلك خلافًا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.


كذلك، أظهر التحقيق أن الأفعال الجرمية كانت تتم بطريقة منظّمة ومقصودة، ضمن آلية تنسيق وتوزيع دوري للمبالغ المالية المحصلة بين الموظفين المذكورين.
 


وبناءً على إشارة النائب العام المالي تم توقيف المذكورين وإيداعهم المرجع القضائي المختص.
 
 
وكان "لبنان24" نشر في تقرير سابق أنّ المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو أوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية ( أ. ر) إلى جانب كلٍّ من الموظفين ( ع.ع، وح. و) ، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في تقاضي رشى مالية مقابل تمرير معاملات للمواطنين خلافًا للقانون.


وجاءت هذه التوقيفات عقب تحقيقات مكثفة أُجريت داخل مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في جهاز أمن الدولة، حيث تم الاستماع إلى إفادات الموقوفين وجمع الأدلة التي أثبتت تورطهم المباشر في عمليات الفساد الإداري.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان من "مياه بيروت".. هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم البيانات الرسمية: الجيش في الواجهة والدولة أمام امتحان "شمال الليطاني"
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد "إضراب" التعليم الرسمي؟ بيانٌ جديد يعلن
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دوائر عين التينة: برّي مرتاح لتصرّف الدولة كدولة وكرم "قبضاي" ومحنّك
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

الإدارات العامة

النائب العام

المدعي العام

نائب العام

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-20
Lebanon24
03:06 | 2026-01-20
Lebanon24
03:00 | 2026-01-20
Lebanon24
02:57 | 2026-01-20
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
02:38 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24