توقيفات في دائرة رسمية.. بيان من "أمن الدولة" يسرد التفاصيل

في إطار مكافحة الفساد ومتابعة حسن سير العمل في ، وبعد توافر معلومات مؤكدة عن تقاضي رشاوى وابتزاز مواطنين داخل المصلحة المالية الإقليمية في ، باشرت هذه المديرية العامة تحقيقاتها حيث تبين بنتيجتها تورّط كل من:

أ.ر (رئيس المصلحة)، ح.و (رئيس الدائرة)، ع.ع (المراقب الرئيسي)، بجرائم تقاضي رشاوى وابتزاز مقابل إنجاز معاملات إدارية، وذلك خلافًا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.





كذلك، أظهر التحقيق أن الأفعال الجرمية كانت تتم بطريقة منظّمة ومقصودة، ضمن آلية تنسيق وتوزيع للمبالغ المالية المحصلة بين الموظفين المذكورين.





وبناءً على إشارة المالي تم توقيف المذكورين وإيداعهم المرجع القضائي المختص.



