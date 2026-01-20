تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
صقيع وجليد يسبقان منخفضاً جوياً.. مصلحة الأرصاد تحذر المزارعين والسائقين
Lebanon 24
20-01-2026
|
04:50
يستمر
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير طقس مستقر وبارد، حيث تسيطر رياح شمالية ناشطة تؤدي إلى بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر، كما وجهت نداءً للمزارعين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الصقيع، خاصة في
سهل البقاع
، حتى يوم غد الأربعاء.
التوقعات للأيام المقبلة:
الثلاثاء: طقس قليل الغيوم مع أجواء باردة ورياح ناشطة قد تصل سرعتها إلى ٤٥ كلم/ساعة، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة.
الأربعاء: ترتفع درجات الحرارة تدريجياً مع ظهور سحب مرتفعة، وتبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية (تصل لـ ٥٠ كلم/س).
الخميس (تحول الطقس): تتأثر المنطقة بعد الظهر بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره
ليبيا
. ترتفع الحرارة نهاراً وتنشط الرياح لتلامس ٦٥ كلم/س، ثم تتكاثف الغيوم ليلاً وتتساقط أمطار تشتد غزارتها في المناطق الجنوبية والداخلية مترافقة مع برق ورعد وثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر.
الجمعة: يستمر تساقط الأمطار الغزيرة صباحاً مع ضباب على المرتفعات وثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر، قبل أن تنحسر الأمطار اعتباراً من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.
درجات الحرارة المتوقعة:
بيروت
: بين ٩ و ١٥ درجة.
طرابلس
: بين ٤ و ١٦ درجة.
زحلة
: بين -٢ و ١٠ درجات.
المناطق الجبلية (قرطبا): تتدنى ليلاً لتصل إلى -٣ درجات تحت الصفر.
الرياح والبحر:
تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية ناشطة، وسرعتها بين ١٥ و ٤٠ كلم/س، فيما يكون البحر مائجاً وحرارة سطح المياه ١٩ درجة مئوية.
