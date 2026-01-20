تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية للجيش في ثلاث مناطق

Lebanon 24
20-01-2026 | 05:17
A-
A+
تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية للجيش في ثلاث مناطق
تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية للجيش في ثلاث مناطق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت قيادة الجيشمديرية التوجيه، أن وحدة من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية اعتباراً من 20 /1 /2026 ولغاية 31 /3 /2026، وذلك ما بين الساعة 12:00 ظهراً والساعة 24:00 ليلاً من كل يوم.

وأوضح البيان أن هذه التدريبات ستُنفذ في مناطق العاقورة، عيون السيمان، ووطى الجوز، مشيراً إلى أنها ستتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينفذ تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين عسكرية ورمايات حيّة في حنوش – حامات
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة – حدث بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

عاقورة

الجوز

دريب

بواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-01-20
Lebanon24
16:04 | 2026-01-20
Lebanon24
15:24 | 2026-01-20
Lebanon24
15:20 | 2026-01-20
Lebanon24
15:14 | 2026-01-20
Lebanon24
14:58 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24