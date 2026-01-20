تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية للجيش في ثلاث مناطق

أعلنت – ، أن وحدة من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية اعتباراً من 20 /1 /2026 ولغاية 31 /3 /2026، وذلك ما بين الساعة 12:00 ظهراً والساعة 24:00 ليلاً من كل يوم.



وأوضح البيان أن هذه التدريبات ستُنفذ في مناطق العاقورة، عيون السيمان، ووطى ، مشيراً إلى أنها ستتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



