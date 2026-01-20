كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزارة الزراعة

صدر عن التالي:

بناءً على المهام القانونية الموكلة إلى المصلحة الوطنية لنهر ، واستناداً إلى القوانين ذات الصلة، وجّهت المصلحة كتاباً إلى طلبت فيه اتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلّقة باستعمال مياه في الزراعي، ولا سيما في الحوض الأعلى وذلك من خلال:

1- تعميم منع ري كافة الأراضي الزراعية من مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى (محافظتي وبعلبك الهرمل) لحين مطابقة هذه المياه لمعايير ومواصفات مياه الري المعتمدة

2- إعتماد توصيات تنظيمية على صول مجرى نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى ضمن محافظتي البقاع وبعبلك من خلال:

- إبقاء جانبي مجرى النهر لمسافة 25 مترا خالية من أي مزروعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف ولا سيما في المناطق الواقعة تحت منسوب 860 متراً عن سطح البحر.

- فرض تراجع الزامي خالي من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 15 متراً على جانبي روافد نهر الليطاني.

- فرض تراجع الزامي خالي من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 25 متراً عحول عند منسوب 860 متراً ويمنع فيه البناء والتشجير والزراعة.