لبنان

كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزارة الزراعة

Lebanon 24
20-01-2026 | 05:41
كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزارة الزراعة
كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزارة الزراعة photos 0
بناءً على المهام القانونية الموكلة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، واستناداً إلى القوانين ذات الصلة، وجّهت المصلحة كتاباً إلى وزارة الزراعة طلبت فيه اتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلّقة باستعمال مياه نهر الليطاني في الري الزراعي، ولا سيما في الحوض الأعلى وذلك من خلال: 
1- تعميم منع ري كافة الأراضي الزراعية من مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى (محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل)  لحين مطابقة هذه المياه لمعايير ومواصفات مياه الري المعتمدة 
2- إعتماد توصيات تنظيمية على صول مجرى نهر الليطاني وروافده  في الحوض الأعلى ضمن محافظتي البقاع وبعبلك الهرمل من خلال: 
- إبقاء جانبي مجرى النهر لمسافة 25 مترا خالية من أي مزروعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف ولا سيما في المناطق الواقعة تحت منسوب 860 متراً عن سطح البحر.
- فرض تراجع الزامي خالي من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 15 متراً على جانبي روافد نهر الليطاني.
- فرض تراجع الزامي خالي من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 25 متراً عحول بحيرة القرعون عند منسوب 860 متراً ويمنع فيه البناء والتشجير والزراعة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بشأن محطات المياه المخالفة على طول نهر الليطاني.. كتاب من وزارة الطاقة إلى "الداخلية"
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني: تعميم وزير العدل خطوة مفصلية لوقف فوضى المقالع
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار من مصلحة الليطاني إلى بلدات الصالحية ومجدليون وعبرا
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "ضبع عكار"... بيانٌ لمصلحة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

بحيرة القرعون

وزارة الزراعة

بعلبك الهرمل

نهر الليطاني

البقاع

الهرمل

