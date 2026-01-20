مُداهمة مستوصف وضبط أدويّة!

أفادت مندوبة " "، أنّ داهمت مستوصف "عدوس الصحيّ" في ، بعدما تبيّن أنّ صاحبه ينتحل صفة طبيب.

وضُبِطَت أدوية منتهية الصلاحية وغير مُطابقة للشروط الصحيّة.

وفي هذا السياق، تمّ ختم المستوصف بالشمع الأحمر.