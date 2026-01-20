تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مُداهمة مستوصف وضبط أدويّة!
Lebanon 24
20-01-2026
|
05:59
photos
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ
أمن الدولة
داهمت مستوصف "عدوس الصحيّ" في
مدينة بعلبك
، بعدما تبيّن أنّ صاحبه ينتحل صفة طبيب.
وضُبِطَت أدوية منتهية الصلاحية وغير مُطابقة للشروط الصحيّة.
وفي هذا السياق، تمّ ختم المستوصف بالشمع الأحمر.
الشمع الأحمر
مدينة بعلبك
أمن الدولة
لبنان 24
لبنان
بعلبك
