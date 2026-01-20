وفد من حزب الله زار البطريرك آرام الأول كيشيشيان

زار وفد من " " ضمّ مسؤول العلاقات الحاج محمد الخنسا والنائب عن أمين شري والدكتور عبد الله زيعور، بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، في مقرّ البطريركية في أنطلياس، في حضور عضو المجلس الدولي لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وذلك للتهنئة بالأعياد المجيدة.







ونقل الوفد، وفق بيان العلاقات الإعلامية في لاحزب، للبطريرك "سلام وتحيات وقيادة الحزب، كما وضعه في أجواء الاعتداءات المتكررة للعدو الصهيوني على الأراضي ، مؤكدًا أن حزب الله التزم بجميع مستلزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما صرّح به تقرير ".







وأشار الوفد إلى "ضرورة أن تضغط الأطراف الدولية من أجل الإفراج عن الأسرى والانسحاب من المواقع المحتلة ووقف كافة أشكال الاعتداءات، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بواجبها في إعادة إعمار المناطق المتضررة".







وأكد الوفد "حرص حزب الله على بناء القادرة على حفظ الأمن ومنع الاعتداءات الخارجية من أي جهة كانت، لاسيما الحدود الجنوبية"، مشددًا على "جاهزية الحزب للدعم بكل إمكاناته عبر استراتيجية دفاعية أو مشروع وطني يحفظ أمن أراضي وشعبه العزيز".







وبدوره، شدد البطريرك كيشيشيان على "ضرورة العمل الجدي من أجل الحوار بين جميع مكونات الشعب اللبناني، والتأكيد على وحدة لبنان ومنعته والحفاظ على كل مكوناته الروحية"، مستذكرًا ما أكده قداسة البابا خلال زيارته إلى لبنان وجمعه لممثلي كافة الطوائف اللبنانية ودعوته إلى نبذ الأحقاد والخلافات بين المكونات".







كما تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها.

