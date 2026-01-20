تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد من حزب الله زار البطريرك آرام الأول كيشيشيان

Lebanon 24
20-01-2026 | 06:14
A-
A+
وفد من حزب الله زار البطريرك آرام الأول كيشيشيان
وفد من حزب الله زار البطريرك آرام الأول كيشيشيان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وفد من "حزب الله" ضمّ مسؤول العلاقات المسيحية الحاج محمد الخنسا والنائب عن بيروت أمين شري والدكتور عبد الله زيعور، بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، في مقرّ البطريركية في أنطلياس، في حضور عضو المجلس الدولي لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وذلك للتهنئة بالأعياد المجيدة.



ونقل الوفد، وفق بيان العلاقات الإعلامية  في لاحزب، للبطريرك "سلام وتحيات سماحة الأمين العام وقيادة الحزب، كما وضعه في أجواء الاعتداءات المتكررة للعدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن حزب الله التزم بجميع مستلزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما صرّح به تقرير قيادة الجيش".



وأشار الوفد إلى "ضرورة أن تضغط الأطراف الدولية من أجل الإفراج عن الأسرى والانسحاب من المواقع المحتلة ووقف كافة أشكال الاعتداءات، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بواجبها في إعادة إعمار المناطق المتضررة".



وأكد الوفد "حرص حزب الله على بناء الدولة اللبنانية القادرة على حفظ الأمن ومنع الاعتداءات الخارجية من أي جهة كانت، لاسيما الحدود الجنوبية"، مشددًا على "جاهزية الحزب للدعم بكل إمكاناته عبر استراتيجية دفاعية أو مشروع وطني يحفظ أمن أراضي لبنان وشعبه العزيز".



وبدوره، شدد البطريرك كيشيشيان على "ضرورة العمل الجدي من أجل الحوار بين جميع مكونات الشعب اللبناني، والتأكيد على وحدة لبنان ومنعته والحفاظ على كل مكوناته الروحية"، مستذكرًا ما أكده قداسة البابا خلال زيارته إلى لبنان وجمعه لممثلي كافة الطوائف اللبنانية ودعوته إلى نبذ الأحقاد والخلافات بين المكونات".



كما تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "حزب الله" زار المفتي سوسان في صيدا مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس الميلاد في أنطلياس.. آرام الأول يدعو لتشديد التدابير الأمنية وتحريك العجلة الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الأمين العام

قيادة الجيش

اللبنانية

حزب الله

المسيحية

مسيحية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-01-20
Lebanon24
16:04 | 2026-01-20
Lebanon24
15:24 | 2026-01-20
Lebanon24
15:20 | 2026-01-20
Lebanon24
15:14 | 2026-01-20
Lebanon24
14:58 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24