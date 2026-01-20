تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي عرض مع زوار بكركي للتطورات محليا وإقليميا

Lebanon 24
20-01-2026 | 06:29
A-
A+
الراعي عرض مع زوار بكركي للتطورات محليا وإقليميا
الراعي عرض مع زوار بكركي للتطورات محليا وإقليميا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب سليم الصايغ. وتم عرض للاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وأهمها الانتخابات النيابية المقبلة.



وقال الصايغ بعد اللقاء: "تناقشت مع غبطته اليوم في مواضيع عدة أهمها زيارة قداسة البابا الأخيرة الى لبنان والتي يجب أن تُترجم الى مواقف وتدابير تعني كل اللبنانيين، وفي هذا الإطار تشاركت مع غبطته في بعض الأفكار واستمعت الى ارشاداته في هذا الإطار."

وتابع: "أما الموضوع الثاني والأهم فهو الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يتم وفق احترام الدستور اللبناني، ومن واجب مجلس النواب أن يتلقف كل فرصة لإعطاء اللبنانيين حقهم في تداول السلطة، فنحن لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في هذا الاستحقاق، وهناك إرادة لدى اللبناني المقيم والمغترب أن يمارس حقه الانتخابي، وهذا ما أـكد عليه صاحب الغبطة، وندعو مجلس النواب أن يتحمل كامل مسؤوليته في هذا الإطار".

واضاف:" اليوم يجب تطبيق خطة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ويجب إتمام التعديلات اللازمة في مجلس النواب للقانون الحالي، كي يتمكن المغترب من التصويت أينما كان، دون اللجوء الى فكرة التأجيل ولو لأشهر قليلة، بحجة انتظار قدوم المغتربين، فهذا ضرب لمفهوم المساواة بين المغتربين، لأنه يعطي الفرصة للتصويت للمقتدرين مادياً فقط".

وختم الصايغ: " نحن مستمرون في حمل هذه القضية في مجلس النواب وأمام المجالس الاغترابية في بلاد الانتشار".

واستقبل  الرعي  النائبين جورج عطالله وندى بستاني وعرض معهما التطورات الراهنة محليا واقليميا.

ومن الزوار : المحامي شربل كميل عرب في زيارة معايدة أبوية، ثم الأباتي ادمون رزق الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية يرافقه مجلس المدبرين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي إلى روما و"حزب الله" يتمسك بعلاقته مع بكركي تجنباً للصدام مع الداخل
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يستقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في بكركي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل وفداً من "حزب الله" في بكركي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الجيش اللبناني

بطرس الراعي

بشارة بطرس

المارونية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-01-20
Lebanon24
16:04 | 2026-01-20
Lebanon24
15:24 | 2026-01-20
Lebanon24
15:20 | 2026-01-20
Lebanon24
15:14 | 2026-01-20
Lebanon24
14:58 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24