الراعي عرض مع زوار بكركي للتطورات محليا وإقليميا

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي، النائب سليم الصايغ. وتم عرض للاستحقاقات التي ينتظرها وأهمها الانتخابات النيابية المقبلة.







وقال الصايغ بعد اللقاء: "تناقشت مع غبطته اليوم في مواضيع عدة أهمها زيارة قداسة البابا الأخيرة الى لبنان والتي يجب أن تُترجم الى مواقف وتدابير تعني كل اللبنانيين، وفي هذا الإطار تشاركت مع غبطته في بعض الأفكار واستمعت الى ارشاداته في هذا الإطار."



وتابع: "أما الموضوع الثاني والأهم فهو الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يتم وفق احترام اللبناني، ومن واجب مجلس النواب أن يتلقف كل فرصة لإعطاء اللبنانيين حقهم في تداول السلطة، فنحن لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في هذا الاستحقاق، وهناك إرادة لدى اللبناني المقيم والمغترب أن يمارس حقه الانتخابي، وهذا ما أـكد عليه صاحب الغبطة، وندعو مجلس النواب أن يتحمل كامل مسؤوليته في هذا الإطار".



واضاف:" اليوم يجب تطبيق خطة في جنوب الليطاني، ويجب إتمام التعديلات اللازمة في مجلس النواب للقانون الحالي، كي يتمكن المغترب من التصويت أينما كان، دون اللجوء الى فكرة التأجيل ولو لأشهر قليلة، بحجة انتظار قدوم المغتربين، فهذا ضرب لمفهوم المساواة بين المغتربين، لأنه يعطي الفرصة للتصويت للمقتدرين مادياً فقط".



وختم الصايغ: " نحن مستمرون في حمل هذه القضية في مجلس النواب وأمام المجالس الاغترابية في بلاد الانتشار".



واستقبل الرعي النائبين عطالله وندى بستاني وعرض معهما التطورات الراهنة محليا واقليميا.



ومن الزوار : المحامي شربل كميل عرب في زيارة معايدة أبوية، ثم الأباتي ادمون رزق الرئيس العام للرهبانية المريمية يرافقه مجلس المدبرين.

