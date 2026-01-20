تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مذكرات توقيف... إليكم آخر المستجدات في قضيّة "الأمير الوهميّ"

Lebanon 24
20-01-2026 | 07:14
مذكرات توقيف... إليكم آخر المستجدات في قضيّة الأمير الوهميّ
مذكرات توقيف... إليكم آخر المستجدات في قضيّة الأمير الوهميّ photos 0
استجوبت قاضي التحقيق الأول في بيروت  رولا عثمان الشيخ خلدون عريمط ومصطفي الحسيان الملقب  بـ"ابو عمر" الذي انتحل صفة امير سعودي، والمدعى عليهما بجرم "ابتزاز سياسيين ماديا والإساءة إلى علاقات لبنان بالمملكة العربية السعودية".

وفي نهاية الجلسة أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما.

ومن المقرر ان تستدعي القاضية عثمان كل السياسيين الذين وردت اسماؤهم بالتحقيق للاستماع اليهم بصفة شهود.
المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

المدعى عليهم

قاضي التحقيق

امير سعود

السعودية

المملكة

ابو عمر

