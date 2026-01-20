مذكرات توقيف... إليكم آخر المستجدات في قضيّة "الأمير الوهميّ"

استجوبت الأول في بيروت رولا عثمان الشيخ عريمط ومصطفي الحسيان الملقب بـ" " الذي انتحل صفة امير ، والمدعى عليهما بجرم "ابتزاز سياسيين ماديا والإساءة إلى علاقات بالمملكة ".



وفي نهاية الجلسة أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما.



ومن المقرر ان تستدعي القاضية عثمان كل السياسيين الذين وردت اسماؤهم بالتحقيق للاستماع اليهم بصفة شهود.

