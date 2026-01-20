قبل الانتخابات النيابية… تحذير مهم للمواطنين

حذرت المواطنين من "عمليات انتحال صفة"، يقوم بها بعض الجهات عبر الاتصال الهاتفي بهم، وادعاء أنهم "موظفون في الإدارة"، وسؤالهم عن الجهة التي ينوون التصويت لها في الانتخابات النيابية المقبلة.وأكدت الإدارة في بيان أن" لا علاقة لها بهذه الاتصالات ولا بالجهات أو الأشخاص المتصلين لا من قريب ولا من بعيد".