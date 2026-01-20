زيارة دبلوماسية سعودية لديوان المحاسبة وإشادة بإنجازاته

زار وليد بخاري ديوان المحاسبة، حيث التقى رئيسه القاضي محمد بدران والمدعي العام القاضي فوزي خميس، وقضاة الديوان: عبد الرضا ناصر، وإنعام البستاني، وبسام وهبه، وزينب ، ونيللي بو يونس.



وأشاد بخاري بعمل الديوان وإنجازاته للعام الفائت، مثنيا على جهود القضاة وفريق العمل.



وأكد "دعم المطلق لعمل هذا الجهاز القضائي، مبديا ثقته بأحكامه". (الوكالة الوطنية)



