إجتماع لنقابة أصحاب المحطات: دعوة للتأهب والإستعداد

عقد لنقابة أصحاب محطات المحروقات في اجتماعاً برئاسة النقيب في المؤقت، وقرر ما يلي:

- رفض سياسة التجاهل الممنهج والمتواصل من قبل والمياه.

- دعوة اصحاب للتأهب والاستعداد للمدافعة عن الحقوق المسلوبة.

- سيدعو المجلس وسائل الاعلام، الى مؤتمر صحافي ليوم الخميس المقبل للاعلان عن الخطوات التي قرر اتخاذها.