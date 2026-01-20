تعديل مواد في قانون حماية التراث المغمور

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن والمكلفة درس اقتراح القانون إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب وحضور الاعضاء ومختصين بالشأن البيئي



وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي :" بعد البحث والتدوال والاستماع إلى اراء النواب والحاضرين من اصحاب الاختصاص تم الانتهاء من تعديل بعض المواد على ان تعقد اللجنة جلسة اخرى تحدد لاحقا". (الوكالة الوطنية)

