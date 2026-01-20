سلام: الحكومة مُستعدّة لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات

على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التقى الدكتور عددًا من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، فالتقى على التوالي رئيس مجلس إدارة شركة CCC، سامر ، والرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo لمنطقة والشرق الأوسط وجنوب يوجين ويليمسن، كذلك رئيس مجلس إدارة شركة Menzies Aviation حسن الحوري.



وخلال هذه اللقاءات جرى البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في ، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز .

وأكّد الرئيس سلام استعداد لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.

