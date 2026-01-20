تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

سلام: الحكومة مُستعدّة لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات

Lebanon 24
20-01-2026 | 08:45
سلام: الحكومة مُستعدّة لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات
سلام: الحكومة مُستعدّة لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات photos 0
على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عددًا من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، فالتقى على التوالي رئيس مجلس إدارة شركة CCC، سامر خوري ، والرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا يوجين ويليمسن، كذلك رئيس مجلس إدارة شركة Menzies Aviation حسن الحوري.

وخلال هذه اللقاءات جرى البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكّد الرئيس سلام استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة اللبنانية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

نواف سلام

رئيس سلام

اللبنانية

تابع
