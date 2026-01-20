تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مكمن محكم يوقع بمروّج مخدّرات... وهذا ما ضُبط بحوزته!

Lebanon 24
20-01-2026 | 08:48
مكمن محكم يوقع بمروّج مخدّرات... وهذا ما ضُبط بحوزته!
مكمن محكم يوقع بمروّج مخدّرات... وهذا ما ضُبط بحوزته! photos 0
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:


في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة، في محلّة الجميزة – الصيفي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد هويته، ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1990، لبناني)

 بعد المتابعة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من رصده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه بكمين محكم على متن درّاجة آليّة.

بتفتيشه والدرّاجة، ضُبط بحوزته كمّيّة من المخدّرات، مقسّمة ومعدّة للترويج على الشكل التالي:

– /8/ طبات بلاستيكية، بداخلها مادّة الكوكايين

– /22/ ظرفًا ورقيًّا مختومًا، بداخلها مادّة باز الكوكايين

– مسدّسان حربيان

– ٤ هواتف خلويّة، ومبلغ /1،700/ دولار أميركيّ

تمّ تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
