تمديد العمل لعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذين تجاوزوا سن الـ64

صدر عن نقابة "مستخدمي وعمال "، بيان، تقدمت فيه ب"جزيل الشكر من للمؤسسة الدكتور ، على تجاوبه الإيجابي والمسؤول في الموافقة على تمديد العمل لعمال غب الطلب الذين تجاوزوا سن الـ64 عاماً، في خطوة تعبر عن حرصه الإنساني والاجتماعي واهتمامه بحقوق العمال وظروفهم المعيشية".كما توجهت النقابة ب"بالغ الشكر والتقدير إلى حامل هموم العمال، المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" بشخص رئيسه ، على متابعته الدؤوبة وجهوده الصادقة التي أثمرت هذا القرار المنصف، تأكيداً على دوره الوطني والنقابي في الدفاع عن حقوق العمال وصون كرامتهم".ولفتت النقاية الى "إن هذه الخطوة الإيجابية تعزز الثقة بين الإدارة والعمال، وتشكل نموذجاً يحتذى في التعاون لما فيه مصلحة المؤسسة والعاملين فيها، والشكر موصول لكل من ساهم وساند في تحقيق هذا المطلب المحق".