الرماية اللبنانية تتألق في "الدوحة 2026": فضيتان لمنتخب الناشئين و لغسان بعقليني

أعلن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد عن تحقيق المنتخب الوطني إنجازاً قارياً جديداً بإحراز ميداليتين فضيتين خلال مشاركته في بطولة لعام 2026، التي استضافتها العاصمة .



تألق فئة الناشئين: فرض رماة الناشئون حضورهم القوي في منافسات الرماية من الحفرة الأولمبية "تراب"، حيث نجح الفريق المؤلف من غسان بعقليني، ونعمه غربي، وأنطوني صوما في انتزاع الميدالية الفضية (فئة الفرق).



وعلى المستوى الفردي، واصل الرامي غسان بعقليني مسلسل نجاحاته الدولية بإحرازه الميدالية الفضية في فئة الفردي للناشئين، ليضيفها إلى سجل حافل يضم برونزية آسيا (كازاخستان 2025) وذهبية آسيا (الكويت 2024).



حضور إداري وفني: ضم الوفد اللبناني ستة رماة، ورافقه نائب جان الزيلع، والمدربون أكرم حمادة، وسام خليل، وزيد مزهر. كما شهدت البطولة انتخاب أمين السر العام للاتحاد، ساسين ، حكماً دولياً.

