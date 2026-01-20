تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرماية اللبنانية تتألق في "الدوحة 2026": فضيتان لمنتخب الناشئين و لغسان بعقليني

Lebanon 24
20-01-2026 | 11:08
الرماية اللبنانية تتألق في الدوحة 2026: فضيتان لمنتخب الناشئين و لغسان بعقليني
الرماية اللبنانية تتألق في الدوحة 2026: فضيتان لمنتخب الناشئين و لغسان بعقليني photos 0
أعلن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد عن تحقيق المنتخب الوطني إنجازاً قارياً جديداً بإحراز ميداليتين فضيتين خلال مشاركته في بطولة آسيا لعام 2026، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

تألق فئة الناشئين: فرض رماة لبنان الناشئون حضورهم القوي في منافسات الرماية من الحفرة الأولمبية "تراب"، حيث نجح الفريق المؤلف من غسان بعقليني، ونعمه غربي، وأنطوني صوما في انتزاع الميدالية الفضية (فئة الفرق).

وعلى المستوى الفردي، واصل الرامي غسان بعقليني مسلسل نجاحاته الدولية بإحرازه الميدالية الفضية في فئة الفردي للناشئين، ليضيفها إلى سجل حافل يضم برونزية آسيا (كازاخستان 2025) وذهبية آسيا (الكويت 2024).

حضور إداري وفني: ضم الوفد اللبناني ستة رماة، ورافقه نائب رئيس الاتحاد جان الزيلع، والمدربون أكرم حمادة، وسام خليل، وزيد مزهر. كما شهدت البطولة انتخاب أمين السر العام للاتحاد، ساسين روحانا، حكماً دولياً.
