تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مباحثات أمنية لبنانية - بحرينية في المنامة.. الحجار: حريصون على تنسيق أمني دائم

Lebanon 24
20-01-2026 | 11:36
A-
A+
مباحثات أمنية لبنانية - بحرينية في المنامة.. الحجار: حريصون على تنسيق أمني دائم
مباحثات أمنية لبنانية - بحرينية في المنامة.. الحجار: حريصون على تنسيق أمني دائم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار، في العاصمة البحرينية المنامة، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بحضور سفير لبنان لدى المملكة هادي الهاشم، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تمتين الروابط الأمنية بين البلدين.

وشدد الوزير الحجار في كلمته على عمق العلاقات الأخوية، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور المستمر وتوسيع آفاق التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات، بما يخدم استقرار الدول العربية. كما أعرب عن تقدير لبنان لوقوف مملكة البحرين الدائم إلى جانبه في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لأمن لبنان واستقراره وسيادته، بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتنسيق مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأوضح أن المباحثات المشتركة ستسهم في رفع مستوى التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في إطار العمل العربي الموحد.

انتهى الاجتماع بعقد محادثات رسمية موسعة بين الجانبين، تناولت سبل تعزيز التنسيق في مجال العمل الأمني الميداني، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية، والبحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك لحفظ أمن واستقرار البلدين.

وكان الوزير الحجار قد استُقبل بمراسم رسمية في قلعة الشرطة، حيث أدى له حرس الشرف التحية فور وصوله.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء أعمال القمة الخليجية الـ 46 في العاصمة البحرينية المنامة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب اليمني: السعودية حريصة على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البحرينية: نجدد دعم المبادرات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي شامل ودائم باليمن
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. سوريا وإسرائيل تتفقان على ترتيبات أمنية دائمة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الدول العربية

وزير الداخلية

جوزاف عون

المملكة

الهاشم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-01-20
Lebanon24
15:24 | 2026-01-20
Lebanon24
15:20 | 2026-01-20
Lebanon24
15:15 | 2026-01-20
Lebanon24
15:14 | 2026-01-20
Lebanon24
14:58 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24