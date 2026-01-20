مباحثات أمنية لبنانية - بحرينية في المنامة.. الحجار: حريصون على تنسيق أمني دائم

عقد والبلديات القاضي أحمد ، في العاصمة البحرينية المنامة، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل ، بحضور سفير لدى هادي ، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تمتين الروابط الأمنية بين البلدين.



وشدد الوزير الحجار في كلمته على عمق العلاقات الأخوية، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور المستمر وتوسيع التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات، بما يخدم استقرار . كما أعرب عن تقدير لبنان لوقوف مملكة البحرين الدائم إلى جانبه في مختلف المجالات.



من جانبه، أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لأمن لبنان واستقراره وسيادته، بتوجيهات من الملك حمد بن آل خليفة، وبالتنسيق مع الرئيس اللبناني . وأوضح أن المباحثات المشتركة ستسهم في رفع مستوى التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في إطار العمل العربي الموحد.



انتهى الاجتماع بعقد محادثات رسمية موسعة بين الجانبين، تناولت سبل تعزيز التنسيق في مجال العمل الأمني الميداني، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين ، والبحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك لحفظ أمن واستقرار البلدين.



وكان الوزير الحجار قد استُقبل بمراسم رسمية في قلعة الشرطة، حيث أدى له حرس الشرف التحية فور وصوله.





