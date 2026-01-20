تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شبهات تزوير وهدر أموال.. القاضي الحجار يستجوب كريم خياط ويستدعي يحيى مولو

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:14
استجوب النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، كريم خياط على مدى أربع ساعات، وذلك في إطار الإخبار المقدم ضده وضد المهندس يحيى مولود.

وتتمحور التحقيقات حول شبهات تتعلق بالتزوير وهدر الأموال العامة، وذلك في معرض تنفيذ العقد الخاص بصيانة معملي الجية والزوق الحراريين.

وفي نهاية جلسة الاستجواب، قرر القاضي الحجار ترك خياط رهن التحقيق مع إصدار قرار بمنعه من السفر. كما تقرر استدعاء المهندس يحيى مولود للتحقيق في القضية ذاتها خلال الأيام المقبلة.

النائب العام

جمال الحجار

يحيى مولود

نائب العام

نائب ال

الحجار

جمال ا

الجية

