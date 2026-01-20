شبهات تزوير وهدر أموال.. القاضي الحجار يستجوب كريم خياط ويستدعي يحيى مولو

استجوب التمييزي، القاضي ، كريم خياط على مدى أربع ساعات، وذلك في إطار الإخبار المقدم ضده وضد المهندس .



وتتمحور التحقيقات حول شبهات تتعلق بالتزوير وهدر الأموال العامة، وذلك في معرض تنفيذ العقد الخاص بصيانة معملي والزوق الحراريين.



وفي نهاية جلسة الاستجواب، قرر القاضي ترك خياط رهن التحقيق مع إصدار قرار بمنعه من السفر. كما تقرر استدعاء المهندس يحيى مولود للتحقيق في القضية ذاتها خلال الأيام المقبلة.





