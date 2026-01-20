في هذه المنطقة.. الجمارك تضبط كمية كبيرة من العطور المقلدة

في إطار عمل للجمارك-ضابطة على مكافحة التهريب ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس كمية كبيرة من العطورات المقلدة، بوشر التحقيق لإجراء المقتضى القانوني، وفق معلومات " ".

