بحث
لبنان
البستاني ترد على وزير الطاقة: أدعوك لمناظرة إعلامية معي بالأرقام والمستندات
Lebanon 24
20-01-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردت عضو تكتل
لبنان
القوي النائب ندى البستاني على حسابها على "أكس" على كلام
وزير الطاقة
بالقول: "توقعنا من وزير الطاقة جو صدي مؤتمرا صحفيا تقنيا يوضّح فيه بالارقام والمستندات ماذا يحصل في قطاع الكهرباء ولكن للأسف بم يتمكن الوزير من الابتعاد عن مدرسة النكد السياسي التي ينتمي لها".
تابعت: "الوزير صدي يختار الارقام التي تناسبه وبالسنين التي تناسبه. من جهة بيقارن ساعات التغذية بآخر ٥ سنوات ومن جهة تانية يكرّر مقولة كلفة الدعم لآخر ١٥ سنة انها ٢٦ مليار دولار علماً ان الرقم الحقيقي بحسب مستند رسمي لوزارة المالية هو، من ٢٠٠٠ لل٢٠٢١ اي ٢١ سنة، ٢٢.٧ مليار دولار.المقارنة الصحيحة تكون Apple to apple يعني بين كلفة الدعم وساعات التغذية عن نفس السنوات، وليس كما يناسبنا بل بمستندات رسمية".
واضافت: "بما إنك وعدت ان تنشر ساعات التغذية لآخر ٥ سنوات على موقع الوزارة، تفضّل وارنا ساعات التغذية بعهد استلام التيار الوطني الحر اي منذ استلام
الوزير جبران باسيل
، مرورًا بالوزير
سيزار أبي خليل
، وصولًا لوقت استلامي أنا.على كل حال لن ارد على كل المغالطات ومنعاً للسجالات لان الناس تعبت وتريد معرفة الحقيقة والكهرباء، وادعوك جو صدي لمناظرة اعلامية معي بالارقام والمستندات امام كل اللبنانيين".
