تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البستاني ترد على وزير الطاقة: أدعوك لمناظرة إعلامية معي بالأرقام والمستندات

Lebanon 24
20-01-2026 | 15:24
A-
A+
البستاني ترد على وزير الطاقة: أدعوك لمناظرة إعلامية معي بالأرقام والمستندات
البستاني ترد على وزير الطاقة: أدعوك لمناظرة إعلامية معي بالأرقام والمستندات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى البستاني على حسابها على "أكس" على كلام وزير الطاقة بالقول: "توقعنا من ⁧‫وزير الطاقة‬⁩ جو صدي مؤتمرا صحفيا تقنيا  يوضّح فيه بالارقام والمستندات ماذا يحصل في  ⁧‫قطاع الكهرباء‬⁩ ولكن للأسف بم يتمكن الوزير من الابتعاد عن مدرسة النكد السياسي التي ينتمي لها".

‏⁧تابعت: "الوزير صدي‬⁩ يختار الارقام التي تناسبه وبالسنين التي تناسبه. من جهة بيقارن ساعات التغذية بآخر ٥ سنوات ومن جهة تانية يكرّر مقولة كلفة الدعم لآخر ١٥ سنة انها ٢٦ مليار دولار علماً ان الرقم الحقيقي بحسب مستند رسمي لوزارة المالية هو، من ٢٠٠٠ لل٢٠٢١ اي ٢١ سنة، ٢٢.٧ مليار دولار.المقارنة الصحيحة تكون Apple to apple يعني بين كلفة الدعم وساعات التغذية عن نفس السنوات، وليس  كما يناسبنا بل بمستندات رسمية". 

واضافت: "‏بما إنك وعدت ان تنشر ساعات التغذية لآخر ٥ سنوات على موقع الوزارة، تفضّل وارنا ساعات التغذية بعهد استلام ⁧‫التيار الوطني الحر‬⁩ اي منذ استلام الوزير جبران باسيل، مرورًا بالوزير سيزار أبي خليل، وصولًا لوقت استلامي أنا.على كل حال لن ارد على كل المغالطات ومنعاً للسجالات لان الناس تعبت وتريد معرفة الحقيقة والكهرباء، وادعوك جو صدي لمناظرة اعلامية معي بالارقام والمستندات امام كل اللبنانيين". 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ندى بستاني تنتقد وزير الطاقة وتدعو لمناظرة إعلامية بالأرقام والمستندات
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فريد البستاني: أخذنا وعدا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ندى البستاني: ملفات الطاقة خضعت للتحقيق وأقفلت بعد ثبوت الافتراءات
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط عمليّة بيع عقارات بمستندات مزوّرة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الوزير جبران باسيل

سيزار أبي خليل

وزارة المالية

التيار الوطني

جبران باسيل

وزير الطاقة

أبي خليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21
Lebanon24
02:30 | 2026-01-21
Lebanon24
02:02 | 2026-01-21
Lebanon24
02:00 | 2026-01-21
Lebanon24
01:52 | 2026-01-21
Lebanon24
01:45 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24