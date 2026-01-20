تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطة شل "الميكانيزم" بهدف التفاوض المباشر مع لبنان

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:09
A-
A+
خطة شل الميكانيزم بهدف التفاوض المباشر مع لبنان
خطة شل الميكانيزم بهدف التفاوض المباشر مع لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يعد تعليق عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم»،  لغزاً بحاجة الى حل، او استنتاجاً من هذه الطرف او ذاك. اسقط تحديد موعد جديد لانعقاد «الميكانيزم»، كل الآمال التي علقت على ما قيل عن تكثيف اجتماعات اللجنة المذكورة في اعقاب الاجتماع ما قبل الاخير،  للانكباب على حل تدريجي للمشاكل الناجمة عن خرق وقف اطلاق النار والتمهيد للخوض في المسائل والقضايا المهمة،  ما زاد في منسوب القلق والمخاوف من نوايا مبيتة تجاه لبنان، لم يبادر الجانب الاميركي بأي تحرك لاختراق جمود تعطيل انعقاد «الميكانيزم»،  بالرغم من الحاجة الضرورية،  لاجتماعاتها للتحقق والتنسيق ولجم ما يمكن من اعتداءات اسرائيلية على مواقع ومباني مدنية،  ثبت عدم صحة الادعاءات الاسرائيلية بوجود اسلحة ومعدات عسكرية تابعة لحزب الله بداخلها،  ما زاد بالشكوك بوجود تناغم اسرائيلي اميركي على تعليق اجتماعات اللجنة في الوقت الحاضر على الاقل. اسئلة كثيرة تراود المسؤولين اللبنانيين، عن الاهداف الكامنة وراء عدم انعقاد اللجنة،  ليس اقلها امكانية طرح تبديلات في تركيبة اللجنة، ومحاولة تقليص المشاركين فيها بإبعاد فرنسا عنها،  وحتى الامم المتحدة،  لتبقى اسرائيل والولايات المتحدة فيها. اجواء آخر اجتماعين،  للميكانيزم، كانت صعبة وقاسية،  استناداً للوفد اللبناني، ودلالاتها لا توحي بحلحلة ما،  بل اكثر من ذلك،  تؤشر الى زيادة حدة التشنج والانحدار نحو الأسوأ،  اذا بقيت الاوضاع السائدة جنوباً متدهورة، على حالها،  ولم يتدخل الجانب الاميركي لاعادة اطلاق اجتماعات لجنة مراقبة وقف النار من جديد في اقرب وقت ممكن.    
وكتبت صونيا رزق في" الديار": لجنة "الميكانيزم" التي تولّت مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان و "إسرائيل"، من دون ان تنجح في اي مرّة في لجم الاعتداءات "الاسرائيلية"، باتت اليوم لجنة في طريقها الى النهاية في انتظار إعلان ذلك رسمياً، لانّ الساعات الاخيرة حملت معها كلاماً من ديبلوماسيين غربيين، ابلغوا المعنيين باللجنة انّ اجتماعاتها توقفت، في انتظار تبلور صيغة جديدة، من خلال اقتراح تفاوضي بين لبنان و "إسرائيل"، وُضع على النار برعاية أميركية حصرياً ، ومن المرجّح ان يجري خارج لبنان، من دون المزيد من الايضاحات وفق ما اشارت مصادر اللجنة لـ "الديار".
الى ذلك قال مصدر أمني مطلّع على عمل اللجنة لـ "الديار": "انها لا تُفاوض في ملف السلاح والعسكر، بل اقتصر دورها على مراقبة وقف إطلاق النار، ولو لم يتجمّد عملها اليوم كانت مهمتها ستطول من دون اي فائدة او نتيجة تفاوضية، في ظل غياب البوادر الايجابية من قبل "إسرائيل"، اذ لم تلتزم يوماً بقرارات الميكانيزم، بل استمرت في اعتداءاتها وضربت الهدنة من دون ان رادع". واشار الى انه كان يتوقع فرط هذه اللجنة منذ البداية وبأنها لن تصل الى نتيجة، بسبب غياب اي أسس للتفاوض على غرار ما يجري عادة بين الدول، في ظل وجود فريق يفرض الشروط وفريق آخر يسير وفق البنود المكتوبة، لذا لا يمكن ان نصل الى خاتمة مرضية من خلال التلاعب والتذاكي "الاسرائيلي".
وابدى المصدر خوفه من ان يهدف انتهاء عمل الميكانيزم، الى تصعيد أمني "إسرائيلي" كبير ومرتقب ضد لبنان، مع فرض شروط تؤدي الى توقيع اتفاق جديد سيؤثر سلباً في لبنان تحت الضغوط العسكرية والسياسية، بالتزامن مع رعاية محصورة بالاميركيين فقط وغياب الفرنسيين الذين لطالما وقفوا الى جانب لبنان. من دون ان يستبعد وجود مخطط جديد يفرض التزامات على لبنان، من شأنها ان توقعه في مأزق خصوصاً اننا تلقينا تحذيرات من موفدين غربيين وعرب، بضرورة التيقظ والتنبه إلى ما يحضّر لنا من الجانب "الاسرائيلي"، وهذا ليس بجديد من قبلهم.
ورأى المصدر انّ منطقة شمال الليطاني ستكون الحدث القريب، الذي سينتج العواقب الوخيمة في اتجاهها من خلال الغارات والقصف وسط غياب اي رادع دولي، ما ينذر بتهديدات باتت وشيكة مع ضوء اخضر اميركي غير بعيد بالتوقيت في حال لم ينفذ لبنان بند حصرية السلاح في المنطقة وفق المطلوب، خصوصاً انّ موقف حزب الله مازال على حاله وخطاب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أكد ذلك، ما يوحي بأنّ مساعي التفاوض ضمن أي صيغة جديدة لن تكون سهلة بل قاسية وقد لا تصل الى نتيجة، والمؤشرات التي ظهرت اخيراً لا تطمئن بل تشير الى أنّ شيئاً ما سيحدث بهدف الوصول الى اتفاق جديد يطبخ على نار حامية اميركية - اسرائيلية.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله لا يمانع التفاوض غير المباشر"لكن ليس بدون ثمن"!
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش لم يعثر حتى الآن على أسلحة داخل المنزل الذي هدّد العدوّ الإسرائيليّ باستهدافه في بلدة يانوح وهو يتابع الكشف ويتواصل بشكلٍ مباشر مع "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقسام لبناني حيال تعيين سيمون كرم: دور جديد لـ"الميكانيزم"ولا كلام مباشراً
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: التفاوض المباشر ضروري مع اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

القضايا

الغارات

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-21
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21
Lebanon24
02:30 | 2026-01-21
Lebanon24
02:02 | 2026-01-21
Lebanon24
02:00 | 2026-01-21
Lebanon24
01:52 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24