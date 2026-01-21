إليكم تقرير عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة

إخماد حرائق: 15: أعشاب: 3، آليات متنوعة: 5، مؤسسات :1، منازل:1، كهرباء: 2، نفايات: 3انقاذ: 4: سيارات عالقة بالثلج: 2، فتح طرق بسبب تراكم الثلوج: 1، مواطنون ضلوا طريقهم اثناء المشي في منطقة جبلية وعرة: 1-اسعاف: 32: حالات طارئة: 13، حوادث سير: 9، نقل مرضى: 10خدمات عامة: 3سلامة عامة: 1