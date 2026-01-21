الجليد يعطل الحركة في جرد الضنية.. ويسبب أضراراً بالمزروعات

تسببت درجات الحرارة المنخفضة دون الصفر في تشكل طبقة من الجليد على طرق والمناطق المرتفعة فوق 800 متر، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور صباحاً وإلحاق أضرار بالمزروعات الشتوية.



وأعاقت الظروف الجوية تنقل الموظفين والعمال والطلاب إلى أماكن عملهم ومدارسهم، كما تسبب تجمد الأنابيب بانقطاع المياه في عدد من قرى وبلدات المنطقة.



وبادرت بلديات إلى رش الطرق المتجمدة بالملح للمساعدة في إذابة الجليد وتسهيل . (الوكالة الوطنية للإعلام)

