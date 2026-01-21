3 جرحى في إشكال كبير في ضهر العين والجيش ينتشر في المنطقة

حصل إشكال ليلا في منطقة بين عدد من الشبان، تطوّر إلى إطلاق نار من مسدسات ورشاشات حربية باتجاه أحد الأشخاص، على خلفية خلاف حول تمديد كابلات الإنترنت في المنطقة، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين، وفق ما الإادت مندوبة " ".



إثر ذلك، حضرت دورية من مخابرات الجيش مؤازَرة بقوة كبيرة من الجيش، حيث فُرض طوق أمني واسع في المكان ، ونُفذت مداهمات بحثًا عن مطلقي النار من دون توقيفهم.



وأسفر الإشكال عن سقوط 3 جرحى إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بعدد من السيارات والأبنية السكنية نتيجة الرصاص.



ولا يزال الجيش منتشراً في المنطقة، حيث أقام حواجز حتى الأربعاء في إطار ملاحقة المطلوبين والعمل على إعادة الهدوء في .

Advertisement