لتطوير البحث والقدرات الرقمية.. مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة البلمند

وخلال حفل التوقيع، شدّد شحادة على أهمية الشراكة مع الجامعات، مؤكداً أن" التعاون مع المؤسسات الأكاديمية يشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وربط البحث العلمي بحاجات الدولة وسوق العمل، لا سيما في المجالات التكنولوجية المتقدمة".، أكّد البلمند الدكتور أهمية هذا التعاون، معتبراً أن "الشراكة مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب والباحثين، وتسهم في تعزيز الابتكار، البحث العلمي، وخدمة المجتمع".وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق برامج ومبادرات مشتركة، تشمل التدريب، البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.